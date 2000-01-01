Школа
карьеры и предпринимательства

Программа для учеников 6—11 классов, на которой подростки создают свой первый бизнес-план, развивают soft skills и получают опыт в предпринимательстве и экономике.

Для кого эта программа

1.
Подросток очень активный, хочет развиваться, но не понимает, в каком направлении
2.
Подросток разочарован занятиями в школе, у него нет мотивации учиться
3.
Подросток ничего не хочет, ничем не увлечен, не понимает своих интересов
4.
Подросток интересуется бизнесом, предпринимательством, экономикой и хочет создать свой проект

Как построена программа

12 тренингов
о бизнесе
и менеджменте
Разбор 12
бизнес тем
Бизнес игры
и решение
кейсов
Упражнения
на развитие
soft skills
Работа
в команде
Воплощение
своей идеи
в проекте
Финальная
защита
проекта
Сертификат
об обучении
в школе

Результаты выпускников Школы

Знают, как воплощать идеи в жизнь

Понимают, как работает бизнес и как управлять финансами

Умеют составлять базовый бизнес-план

Могут организовать работу и коммуникацию в команде

Владеют навыками публичных выступлений

Чувствуют заряд мотивации и вдохновения

ШКИИИП

  • Привет

    Как дела

  • Да всё норм

    Спасибо!

Цена за курс:

5 000 руб.
Кнопулька!