Школа программирования

для 6—11 классов

9 программ для развития навыков программирования, гибких навыков и самоопределения.

Зачем этот курс подростку?

Востребованные навыки

Ученики осваивают профессиональное ПО и реальные инструменты разработчиков, об этом можно написать в резюме

Развитие мышления

Ученики развивают алгоритмическое, логическое и аналитическое мышление для учёбы, работы и жизни

Разработка и защита проекта

Подростки учатся планировать и ошибаться, применять знания на практике и защищать свой проект перед группой

Примерка IT-профессии

Подросток пробует себя в 5 профессиях, находит свою и реалистично оценивает профессиональное будущее

О чём важно знать родителю

Ученик осваивает гибкие навыки, которые помогают улучшить успеваемость

Проектный опыт повышает самостоятельность и внутреннюю мотивацию

Если подросток постоянно сидит за компьютером, IT-хобби обратит это в пользу

На курсе легко найти мотивированных единомышленников и вместе достигать целей

Выберите программу

Программирование
Python

Python — однин из самых востребованных языков программирования, рекомендованный для ОГЭ и ЕГЭ по информатике.

Связанные профессии

Аналитик

Программист

Тестировщик

Back-end разработчик

Системный администратор

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Создание игры
Unity, C#

Создание игры с анимацией и продуманной системой уровней с нуля в профессиональной среде разработки.

Связанные профессии

Геймдизайнер

Дизайн карт / уровней

Аниматор

Игровой программист

Тестировщик

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Создание сайта
HTML, CSS, JavaScript

Разработка сайта с продуманной вёрсткой, навигацией и наполнением на любую интересную тему.

Связанные профессии

Веб-разработчик

Front-end и Back-end разработчик

Веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер

Тестировщик

Специалист по кибербезопасности

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Сколько стоит курс
в Школе программирования

Методика peer-to-peer

Курс моделирует реальный рабочий процесс в команде:

1
Ученик пишет код с нуля, допускает ошибки
2
Ученик обращается за помощью к одногруппникам
3
Одногруппник находит ошибку и предлагает исправление
4
Ученики делятся друг с другом идеями и разработками
5
Преподаватель наблюдает и корректирует

Результаты работы peer-to-peer

Навыки работы в команде
Навык code review
Нет страха ошибиться и задать вопрос
Лучшее понимание материала

175 000 довольных учеников

Преподаватели

Илья Грубер

  • Вуз: ВШЭ
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Григорий Подсекин

  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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Татьяна Медведева

  • Вуз: ИТМО
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MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий

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