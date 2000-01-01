Разработка игр
для 6—11 классов
Сделайте первые шаги к успешной карьере уже в школе!
О чём этот курс?
Компьютерные игры, геймдизайн, 3D-моделирование, анимация:
полное погружение в геймдев (game development), возможность зарабатывать
на разработке и тестах игр, развитие креативного и пространственного мышления
Разработка игр на движке Unity
Программирование на языке C#
3D-моделирование в Blender
Система контроля версий GitHub и командная разработка
Курс создан для тех, кто…
проводит много времени за играми и увлекается киберспортом
интересуется игровой индустрией и креативной стороной IT-сферы
хочет создавать и тестировать игры на фрилансе
Как проходит обучение
Выберите подходящий курс
Начальный уровень
Цель и результат
Собственная 2D- или 3D-игра с нуля
Основные темы
Основы С# в VSC
Системы контроля версий
Движок Unity
3D-моделирование Blender
Проектирование игры
Концепции разработки современных игр
Абонемент «Маск»
3 любых курса по программированию
9 месяцев
20% скидка
Средний уровень
Цель и результат
3D-игра в команде из 2-3 человек
Основные темы
Создание 3D-моделей
3D-анимация персонажей
Дизайн игровых локаций
Дополнительные пакеты Unity (Build Pro, VFX Graph…)
Шейдеры
Архитектура проектов
Пакет «Middle»
2 уровня
6 месяцев
10% скидка на курс
Продвинутый уровень
Цель и результат
3D-игра по сети на 7-8 человек с покупками
Основные темы
Разработка игр в команде
Работа с сетью
Алгоритмы и структуры данных
Написание Unity-тестов
Внедрение покупок
Собеседования и резюме
Пакет «Senior»
3 уровня
9 месяцев
20% скидка на курс
Стажировка в IT-отделе MAXIMUM
Сколько стоит курс
в Школе программирования
Отзывы
Преподаватели
Илья Грубер
- Вуз: ВШЭ
- «»
Григорий Подсекин
- Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
- «»
Татьяна Медведева
- Вуз: ИТМО
- «»
MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий