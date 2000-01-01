Программирование на Python

для 6—11 классов

Освойте ИТ, и получите доступ к 10000 профессиям на hh.ru

О чём этот курс?

Основы программирования, которые пригодятся не только в IT, но и в маркетинге, менеджменте, аналитике, финансах и др.

Боты

Нейросети

Web-разработка

Backend-разработка

Курс создан для тех, кто…

хочет освоить один из самых популярных языков программирования — Python

хочет получить универсальные навыки программирования

готовится к ОГЭ и ЕГЭ по информатике

Как проходит обучение

1
Инструменты реальных разработчиков
2
Создание и защита собственного проекта
3
Погружение в профессии
4
Работа в команде, взаимная обратная связь
5
Сертификат о прохождении курса

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Начальный уровень

Цель и результат

Первое оконное приложение

Бот с базовым функционалом

Основные темы

Основы программирования

Парсинг сайтов

Оконные приложения

Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)

Работа с API

Бот для Telegram (база)

Бот для ВКонтакте (база)

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Абонемент «Маск»

3 любых курса по программированию

9 месяцев

20% скидка

Средний уровень

Цель и результат

Сложное оконное приложение

Бот с основным функционалом

Основные темы

API Центробанка

Новые библиотеки

Создание сервера

Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)

Бот для Telegram (основа)

Бот для ВКонтакте (основа)

Пакет «Middle»

2 уровня

6 месяцев

10% скидка на курс

Продвинутый уровень

Цель и результат

Разработка личного блога

Собственная соцсеть

Основные темы

Основы WEB-разработки

Работа с базами данных

Обучение вёрстке

Погружение в асинхронное программирование

Работа с фреймворком Django

Пакет «Senior»

3 уровня

9 месяцев

20% скидка на курс

Стажировка в IT-отделе MAXIMUM

Сколько стоит курс
в Школе программирования

Отзывы

Преподаватели

Илья Грубер

  • Вуз: ВШЭ
  • «»

Григорий Подсекин

  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
  • «»

Татьяна Медведева

  • Вуз: ИТМО
  • «»

MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий

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