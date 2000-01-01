Создание сайтов

для 6—11 классов

О чём этот курс?
Сайты, приложения, пользовательские интерфейсы, frontend-разработка: личная кибербезопасность и навыки программирования, достаточные, чтобы начать зарабатывать

О чём этот курс?

Личная кибербезопасность и навыки программирования, достаточные, чтобы начать зарабатывать

Сайты

Приложения

Пользовательские интерфейсы

Frontend-разработка

Курс создан для тех, кто…

хочет освоить инструменты frontend-разработчика: JavaScript, HTML и CSS

интересуется созданием пользовательских интерфейсов и приложений

хочет создавать сайты на фрилансе

Как проходит обучение

1
Инструменты реальных разработчиков
2
Создание и защита собственного проекта
3
Погружение в профессии
4
Работа в команде, взаимная обратная связь
5
Сертификат о прохождении курса

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Начальный уровень

Цель и результат

Сайт в 1-3 страницы с нуля

Основные темы

Основы WEB-разработки

Системы контроля версий

HTML, CSS, JavaScript

Библиотека jQuery

Основы UI/UX дизайна

Использование Bootstrap

WorkFlow и Scrum

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Абонемент «Маск»

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Язык программирования PHP

Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)

Базы данных и SQL

Работа с SVG и jQuery

Фреймворк Lumen

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Сколько стоит курс
в Школе программирования

Отзывы

Преподаватели

Илья Грубер

  • Вуз: ВШЭ
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Григорий Подсекин

  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
  • «»

Татьяна Медведева

  • Вуз: ИТМО
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MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий

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