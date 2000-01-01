Профориентационный
курс в подарок
на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
КаждыйMAXIMUM сдаёт ЕГЭ на 80+
1. Всё, что нужно для ЕГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса
2. Контроль прогресса
Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях
3. Психологическая подготовка
Поможем поставить цель и распределить время, научим бороться со стрессом и невнимательностью
4. Распределение нагрузки
Курс построен от простого к сложному, поэтому материал и объём домашних заданий по силам каждому ученику
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями
Результаты ЕГЭ — 2019
Сколько выпускников получили 80+ на ЕГЭ
cреди всех
учеников
среди учеников
MAXIMUM
0%
10%
20%
30%
40%
Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать
175 000 довольных учеников