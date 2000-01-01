1. Всё, что нужно для ЕГЭ Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса

2. Контроль прогресса Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка Поможем поставить цель и распределить время, научим бороться со стрессом и невнимательностью