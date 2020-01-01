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Что такое ЕГЭ и как к нему подготовиться?
1. Как оценивается ЕГЭ?Каждое задание ЕГЭ приносит ученику баллы. Первичный балл переводится в тестовый — по 100-балльной шкале. Например, 55 первичных баллов по русскому языку принесут тестовых 94 балла, а 54 — 91 и так далее. Приём в вузы идёт по сумме тестовых баллов.Экзамен состоит из 2 частей: 1-я — с кратким ответом — и 2-я — с развёрнутым. Ученики вносят ответы на задания первой части в специальный бланк; эти ответы проверит компьютер. Ответы на 2-ю часть проверяет комиссия по строгим критериям.Чтобы получить высокий балл, ученик должен знать формат заданий и критерии проверки. Поэтому отдел исследований и разработок MAXIMUM изучает все документы и материалы ФИПИ, а наши ученики готовятся к экзамену, а не просто учат предмет.
2. Зачем нужен ЕГЭ?Для поступления в вуз, тут ничего нового :) Важно, что именно цель даёт мотивацию учиться. Чем чётче старшеклассник понимает, в какой вуз и на какое направление хочет поступить, тем продуктивнее его подготовка.Поэтому MAXIMUM помогает выбрать вуз, направление и предметы ЕГЭ на бесплатных консультациях. Записывайтесь и начните свой путь к вузу мечты!
3. Какую теорию учить для ЕГЭ?ЕГЭ проверяет знания с 5 по 11 класс. Но не все. Как показывает статистика ФИПИ, хуже всего выпускники справляются с заданиями по темам 7—9 классов. Так пробелы в знаниях за 8-й класс могут лишить баллов на ЕГЭ. Зато системная подготовка к ОГЭ даёт фору в старших классах.При этом одной теории недостаточно: ученик должен использовать её с учётом формата, ловушек и критериев ЕГЭ. «Нарешивание» и «натаскивание» тоже не помогут: задания ЕГЭ всё чаще проверяют умение думать.Хорошая новость в том, что ЕГЭ — экзамен стандартизированный, поэтому все темы и форматы известны заранее — нужно изучить материалы ФИПИ и отслеживать изменения. Поэтому и троечник может сдать ЕГЭ на высокий балл, если правильно и вовремя готовиться.Отдел исследований и разработок MAXIMUM создаёт курсы на базе такой экспертизы, поэтому наши ученики изучают все темы, нужные для экзамена и учатся применять их на экзамене.
4. Почему школьных знаний недостаточно для ЕГЭ?Во-первых, в разных школы преподают разные учителя и по разным учебникам.Во-вторых, некоторые темы средней школы, нужные для ЕГЭ, не повторяются в старших классах.В-третьих, нужно знать не только теорию, но и формат ЕГЭ.Зато правильная подготовка может вытянуть на высокий балл любого ученика.Ученики MAXIMUM изучают все темы ЕГЭ от простых к сложным, учатся решать задания и избегать ошибок по невнимательности. Преподаватель поддерживает мотивацию и помогает справиться с трудностями.
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Вопрос – ответ
1. Почему курс эффективнее самоподготовки и репетиторов?Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила все документы ФИПИ, написала программу курса и продолжает отслеживать все изменения в экзаменах. Поэтому наши ученики проходят актуальную программу ЕГЭПреподаватель ежегодно пишет 2 пробника и досконально знает экзаменПреподаватель умеет понятно объяснять и отвечает на вопросы учеников — даже вне уроковУченик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курсаРодитель может вернуть до 13% от стоимости курса через налоговый вычетMAXIMUM гарантирует поступление на бюджет
2. Кому подойдёт курс?Тем, у кого есть пробелы в знаниях
Ученики изучают все задания ЕГЭ, теорию, задания для тренировки, и ничего лишнего! Ученики изучают темы от простых к сложным и повторяют их. Даже если не хватает мотивации или времени, преподаватель поможет поставить цель и распределить нагрузкуТем, кто хорошо знает предмет и нацелен на 90+
Чтобы получить высокий балл, нужно досконально знать формат, критерии и ловушки ЕГЭ. Преподаватель поможет структурировать знания и научит решать все задания по алгоритмамТем, кто нервничает из-за экзаменов
Преподаватель проводит личные беседы с учениками, отслеживает прогресс и даёт обратную связь. А ещё на 4 семинарах по психологии, мы разбираем, как бороться со стрессом, делать домашние задания и вести себя на экзамене
3. Как проходит обучение?Перед уроком ученики изучают теорию в онлайн-модулеНа уроке преподаватель объясняет самое сложное и разбирает задание из ЕГЭ. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый закрепил материал. Ученики всегда могут задать вопросПосле урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Преподаватель обязательно проверит домашку и напомнит о долгах
4. Как начать учиться?Пройти бесплатную консультацию. Специалист ответит на вопросы и поможет выбрать подходящий формат
5. Можно ли сменить преподавателя?В другую группу по вашему запросу, если не понравился преподаватель или не подошло расписание
6. Как восполнить пропущенный урок?Онлайн-урок можно посмотреть в записи, а потом задать преподавателю вопросыОфлайн-урок посмотреть не получится, но преподаватель восполнит материал лично
7. Как работает гарантия поступления?Пройдите курсы по всем предметам, необходимым для поступления
● посетить 95% занятий
● решить 100% ДЗ
● посмотреть 100% видеолекцийПодайте документы в 5 вузов на не менее 2 направлений в каждомПоступите на бюджет или получите назад все деньги за курсыКурс составлен так, чтобы ученики точно справились. На решение каждого домашнего задания есть 30 дней на случай, если нет времени сделать сразу. Не успели на онлайн-урок? Можно посмотреть запись, это тоже считается посещениемВы можете ознакомиться с условиями гарантии исполнителя в договоре, раздел 6
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