В ЕГЭ по математике очень много упрощающих методов решения — мы изучим их все! Не придется "зубрить"школьные формулы
Индивидуальный подход
Курс разделен на 3 уровня сложности — консультант подберет для вас подходящую группу в зависимости от того, как хорошо вы знаете математику сейчас, и на какой балл рассчитываете.
Лайфхаки
Разбираем все встречающие типы заданий, разбираем основные ловушки и учим, как правильно оформлять ответ в задачах письменной части, чтобы набрать максимум баллов.
Запишитесь на консультацию
Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Мы вам сразу перезвоним, и
вы сможете уточнить все детали у нашего консультанта
Что вы получите на курсе подготовки к ЕГЭ?
Выучишь всю теорию
Только темы, необходимые для ЕГЭ, в простом и понятном формате - ничего лишнего!
Научишься решать все задания
На уроках мы будем работать только с актуальными заданиями в формате ЕГЭ
Выучишь критерии ЕГЭ
Мы научим тебя отвечать на любой вопрос так, чтобы получить за него максимум баллов
Узнаешь лайфхаки
Поделимся с тобой секретными алгоритмами и методами решения заданий ЕГЭ
Перестанешь бояться ЕГЭ
Мы проведем для тебя симуляции ЕГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ты чувствовал себя уверенно
Поступишь на бюджет в вуз
Гарантируем поступление нашим ученикам
Учитесь с нами в удобном формате
Нужна помощь в выборе курса?
Оставьте номер телефона, и мы перезвоним в течение 24 часов, чтобы ответить на все вопросы
Результаты наших учеников в 2019 году
Посмотри, что происходило в чатах групп в день публикации результатов ЕГЭ
О MAXIMUM
Инновационные технологии в онлайн-обучении
7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
30 учебных центров в России
50 образовательных программ
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В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для
ученика формате: В классе или онлайн, мини-группе или один на
один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает
лайфхаки и оптимальные методы
Мобильное приложение MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021
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баллов
Cредний результат наших выпускников курса ЕГЭ по математике. Это на 32% больше, чем в среднем по России
Наши преподаватели — сильнейшие профессионалы, эксперты и составители вариантов баллов ЕГЭ. Многие из них преподают в топовых вузах страны — МГУ, МФТИ и ВШЭ
Запишитесь на консультацию
Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Мы вам сразу перезвоним, и
вы сможете уточнить все детали у нашего консультанта
Что вы получите на курсе подготовки к ЕГЭ?
Выучишь всю теорию
Только темы, необходимые для ЕГЭ, в простом и понятном формате - ничего лишнего!
Научишься решать все задания
На уроках мы будем работать только с актуальными заданиями в формате ЕГЭ
Выучишь критерии ЕГЭ
Мы научим тебя отвечать на любой вопрос так, чтобы получить за него максимум баллов
Узнаешь лайфхаки
Поделимся с тобой секретными алгоритмами и методами решения заданий ЕГЭ
Перестанешь бояться ЕГЭ
Мы проведем для тебя симуляции ЕГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ты чувствовал себя уверенно
Поступишь на бюджет в вуз
Гарантируем поступление нашим ученикам
Что вы могли не знать о ЕГЭ по математике
На ЕГЭ по математике критически не хватает времени: первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 минуты, уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй части — за 20 минут. У ученика совсем нет времени, чтобы вспоминать теорию.
Невнимательность — гроза выпускников, в ЕГЭ по математике из- за нее теряется в среднем 10-15 баллов.
Только 7% выпускников в стране сдали ЕГЭ-2019 по математике на 80+ баллов
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Подготовка к ЕГЭ по математике с репетитором
Нас часто спрашивают: что лучше - заниматься с репетитором или на курсах Maximum? Мы собрали объективные плюсы и минусы
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Обучение проводится по проверенным стандартам и методикам
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Молодые преподаватели, которые сами проходят раннее тестирование ЕГЭ
Доступ к актуальным сведениям по заданиям
Тестирование, приближенное к официальному экзамену
Соревновательный эффект в группе
Заключение договора с формулированием ответственности
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Неизвестные методики обучения, зачастую устаревшие
У частных репетиторов нет доступа к самым актуальным сведениям по ЕГЭ
Цена обучения у репетитора значительно выше
Чаще всего обучение проводится без договора и обязательств
Неофициальная оплата
Учитесь с нами в удобном формате
Нужна помощь в выборе курса?
Оставьте номер телефона, и мы перезвоним в течение 24 часов, чтобы ответить на все вопросы
Проверь себя на готовность к ЕГЭ по математике
Мы собрали актуальные варианты ЕГЭ, разбили задачи по темам. Решай варианты или тренируйся выполнять какой-то конкретный тип заданий. Во всех задачах есть решения, ответы и ссылки на нужную теорию.
Посмотри, что происходило в чатах групп в день публикации результатов ЕГЭ
О MAXIMUM
Инновационные технологии в онлайн-обучении
7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
30 учебных центров в России
50 образовательных программ
900 сертифицированных преподавателей
175 000+ учеников по всей России
Образовательная лицензия
В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для
ученика формате: В классе или онлайн, мини-группе или один на
один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает
лайфхаки и оптимальные методы
Мобильное приложение MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021
Все внутри телефона: подготовка к экзаменам, контрольным и урокам