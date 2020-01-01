Мобильное приложение для подготовки к ЕГЭ
Теория, видео, тесты
Диагностика
Тренажеры
Задания части 2*
ЕГЭ гонка*
Бесплатная версия
10 тем
Полный доступ
без ограничений
Бесплатная версия
первые 10
тем теории,
практики, видео
тем теории,
практики, видео
Диагностика
Без тренажеров
Без заданий части 2
Без консультаций перед ЕГЭ
Полный доступ
Без
ограничения
ограничения
Диагностика
Тренажеры
Задания
части 2
части 2
Консультации
преед ЕГЭ
преед ЕГЭ
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Выбери предметы
В приложении доступна отработка заданий части 1 по всем предметам.
Выбери предметы для отработки части 2 в онлайн-модуле MAXIMUM.
Выбери предметы для отработки части 2 в онлайн-модуле MAXIMUM.
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Учебный год до 1 июля 2020
599 ₽
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* - Данный функционал является дополнительным и реализуется вне мобильного приложения на других платформах MAXIMUM в рамках стоимости полного доступа