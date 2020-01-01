СУПЕРИНТЕНСИВ
ЕГЭ-2020
За месяц невозможно выучить предмет.
Но можно подготовиться к ЕГЭ на 80+
Как построен курс?
4 недели - длительность курса
Онлайн-платформа будет доступна до самого ЕГЭ, когда бы он ни был
В онлайн-платформе
16 живых онлайн-вебинаров
1 ч 15 мин - длительность одного вебинара
Онлайн-платформа
И дополнительные материалы
Что ты получишь?
Теория и формат экзамена
Разберем основные темы и научимся самым простым алгоритмам решения заданий с учетом критериев ЕГЭ
Знакомство с процедурой ЕГЭ
Расскажем, как не потерять баллы из-за неверного заполнения бланков и волнения и как избежать типичных ошибок
Мотивация учиться
Поможем распланировать время и замотивируем готовиться без стресса и напряжения
Онлайн-платформа будет доступна до самого ЕГЭ - независимо от переноса сроков
В онлайн-модуле ты сможешь посещать вебинары, читать теорию и заниматься по видеоматериалам, а также общаться с твоим преподавателем - он ответит на любые вопросы!
Преподаватели сделают подготовку простой и понятной
Курсы проведут преподаватели MAXIMUM, которые сами сдали ЕГЭ на 90+ и привели к этому результату десятки своих учеников. Теперь они помогут тебе!
Онлайн-чат - задавай любые вопросы
Смотри вебинары и задавай все свои вопросы в онлайн-чате. Если у тебя появятся сложности с решением домашнего задания, пиши преподавателю в онлайн-модуле, и он обязательно поможет!
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Наш консультант свяжется с тобой в ближайшее время:
- Ответит на все вопросы
- Поможет подобрать курс и формат занятий
- Подберёт группу и расписание
Наши контакты8 (800) 500-31-98 info@maximumtest.ru
с 11:00 до 20:00