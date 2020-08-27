Курсы ЕГЭ по информатике

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по информатике ученики MAXIMUM получают в 2 раза чаще, чем в среднем по России

test

  • Программируем на Python, поскольку это самый оптимальный язык программирования с минимальными синтаксическими особенностями.
  • Курс начинается с подготовительных уроков по математике для информатики, все математические задачи сразу формулируются и разбираются с позиции необходимого для будущих алгоритмов программирования или будущих элементов решения заданий математической логики.
  • Всю первую половину курса мы будем работать с заданиями тестовой части, а во вторую разберем все задания части с письменным ответом.