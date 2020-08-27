Курсы ЕГЭ по истории

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по истории ученики MAXIMUM получают в 2 раза чаще, чем в среднем по России

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  • 9% выпускников сдают ЕГЭ по истории сдают на 80+
  • Чтобы сдать экзамен, важно уметь работать с картами и текстами из различных исторических источников, что обычно плохо прорабатывается в школе
  • Особую трудность представляет блок заданий по культуре (17-19), в котором ученику нужно знать, как выглядят монеты, плакаты и карикатуры, а также основные памятники архитектуры, помнить годы их создания и авторов, художественные произведения и их содержание.