Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
баллов по обществознанию ученики MAXIMUM получают в 3,5 раз чаще, чем в среднем по России