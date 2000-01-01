1. Прикладные знания На каждом уроке говорим, читаем, пишем и слушаем на английском. Ученики повышают оценку в школе и могут использовать язык в жизни: смотреть сериалы, читать книги, общаться

2. Видимые результаты …даже если никогда не получалось. Удовольствие от процесса и успехи мотивируют лучше всего. Поэтому ученики осваивают слова и грамматику в понятном контексте и много практикуются

3. Мини-группы по уровню Ученики чувствуют себя комфортно на уроках в окружении одногруппников с тем же уровнем языка, поэтому не боятся ошибаться и задавать вопросы, легче преодолевают языковой барьер