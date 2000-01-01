Профориентационный
курс в подарок
на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Для учеников 5–10 классов
Замотивируем учить английский и повысим языковой уровень на +1 по шкале
Группы формируются по уровню знаний для учёбы без стресса
Говорим, читаем, пишем и слушаем. Без знаний ради знаний
Увлекательные уроки и регулярные успехи — лучшая мотивация
Соберём обрывочные знания в систему и закроем пробелы
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Вуз:МГУ им. М.В. Ломоносова
Специальность:востоковедение
и африканистика
Вуз:МГППУ
Специальность:лингвистика, межкультурная коммуникация
Вуз:МГППУ
Специальность:педагогическое образование, английский язык
Вуз:РУДН
Специальность:педагогическое образование, английский язык
Вуз:ВШЭ
Специальность:фундаментальная и прикладная лингвистика
Вуз:УрФУ
Специальность:лингвистика
1. Прикладные знания
На каждом уроке говорим, читаем, пишем и слушаем на английском. Ученики повышают оценку в школе и могут использовать язык в жизни: смотреть сериалы, читать книги, общаться
2. Видимые результаты
…даже если никогда не получалось. Удовольствие от процесса и успехи мотивируют лучше всего. Поэтому ученики осваивают слова и грамматику в понятном контексте и много практикуются
3. Мини-группы по уровню
Ученики чувствуют себя комфортно на уроках в окружении одногруппников с тем же уровнем языка, поэтому не боятся ошибаться и задавать вопросы, легче преодолевают языковой барьер
4. Понятное объяснение
Помогаем собрать обрывочные знани в систему и закрыть пробелы. 9 из 10 учеников доходят до конца курса и подтверждают повышение языкового уровня на финальном тесте
175 000 довольных учеников