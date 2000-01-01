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подготовки к ОГЭ
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Как проходит обучение

1. Всё, что нужно для ОГЭ

Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам

2. Контроль прогресса

Контрольные, пробники и онлайн-рейтинг покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка

Поможем поставить цель и распределить время, научим побороть стресс

4. Выбор профессии

Познакомимся с профессиями будущего для мотивации

Профориентационный
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на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля

*Время московское

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и контроля прогресса

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Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями

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Подсекин Григорий

  • Предмет: Информатика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 97
  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», факультет компьютерных технологий и информатики
  • «Не только готовлю к информатике, но и помогаю её полюбить»

Неверова Полина

  • Предмет: Литература
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Моя задача не только передать ценные знания, но и пробудить любовь к прекрасному, открыть мир сокровищницу золотой русской литературы»

Медына Алёна

  • Предмет: Русский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 96
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Лучшая мотивация — это ты твои мечты! Поверь в них, а я помогу тебе их достичь!»

Арестова Ксения

  • Предмет: Биология
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 92
  • Вуз: УрФУ, биология
  • ««Биология позволяет разобраться в окружающем мире, а если разбираешься в мире, то разбираешься и в себе» »

Конев Данил

  • Предмет: История
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Большевики, придя к власти, подняли уровень грамотности по стране с 35% до 90%. Повторим?»

Москалёва Ирина

  • Предмет: Химия
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 86
  • Вуз: ПСПбГМУ им. Павлова, лечебное дело
  • «Чуткое отношение к каждому ученику залог его отличной подготовки»

Сарычева Дарья

  • Предмет: Английский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 94
  • Вуз: МПГУ, преподавание русского и английского языков
  • «Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире?»

Мушта Артём

  • Предмет: Обществознание
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Преподавание - это возможность обучиться чему-то дважды»

Козюкова Ксения

  • Предмет: Математика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 85
  • Вуз: РЭУ им. Г. В. Плеханова, менеджмент
  • «Позитивный настрой позволяет изучать сложные вещи быстрее и проще!»

Суслов Владислав

  • Предмет: Математика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: МГТУ им. Н.Э.Баумана, машиностроительные технологии
  • «Заряжаю на уроках дофамином, ведь личный успех — лучшая мотивация»

Тихонова Ксения

  • Предмет: Русский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, журналистика
  • «На уроках я влюбляю в предмет. Секрет успеха в том, что моим ученикам нравится русский язык.»

Уткузов Тимур

  • Предмет: Физика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, физика
  • «Делай то, что тебе нравится и не смотри на других! Ты сам строишь свою жизнь!»

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Математика

  • В ОГЭ по математике очень много упрощающих методов решения — мы изучаем их все!
  • Разбираем все типы заданий и ловушек; учим, как правильно оформлять ответ в заданиях с развёрнутым ответом, чтобы набрать максимум баллов
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Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

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