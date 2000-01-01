Профориентационный
курс в подарок
на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
1. Всё, что нужно для ОГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам
2. Контроль прогресса
Контрольные, пробники и онлайн-рейтинг покажут прирост в знаниях
3. Психологическая подготовка
Поможем поставить цель и распределить время, научим побороть стресс
4. Выбор профессии
Познакомимся с профессиями будущего для мотивации
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями
Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать
175 000 довольных учеников