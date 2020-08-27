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Мы будем разбирать все самые сложные темы школьной программы, а также все темы, которые могут встретиться на ОГЭ
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О MAXIMUM
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7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
30 учебных центров в России
50 образовательных программ
900 сертифицированных преподавателей
175 000+ учеников по всей России
Образовательная лицензия
В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для
ученика формате: В классе или онлайн, мини-группе или один на
один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает
лайфхаки и оптимальные методы
Мобильное приложение MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021
Все внутри телефона: подготовка к экзаменам, контрольным и урокам
Посмотри, что происходило в чатах групп в день публикации результатов ЕГЭ
О MAXIMUM
Инновационные технологии в онлайн-обучении
7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
30 учебных центров в России
50 образовательных программ
900 сертифицированных преподавателей
175 000+ учеников по всей России
Образовательная лицензия
В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для
ученика формате: В классе или онлайн, мини-группе или один на
один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает
лайфхаки и оптимальные методы
Мобильное приложение MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021
Все внутри телефона: подготовка к экзаменам, контрольным и урокам