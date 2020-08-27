Maximum Education Москва Контакты:
Адрес: Подсосенский переулок, д. 23, стр. 5, этаж 3, пом. 1, метро Курская Москва,
Телефон:8 800 775 53 81, Факс:8 800 775 53 81, Электронная почта:
Maximum Education Санкт-Петербург Контакты:
Адрес: улица Рубинштейна 13, Бизнес Центр «Агат», 4-й этаж Санкт-Петербург,
Телефон:8 (812) 385-52-55 , Факс:8 (812) 385-52-55 , Электронная почта:
Maximum Education Владивосток Контакты:
Адрес: пр. Красного знамени, д.34 Владивосток ,
Телефон:8 (423) 290-90-99, Факс:8 (423) 290-90-99, Электронная почта:
Maximum Education Владикавказ Контакты:
Адрес: пр.Коста, 15, оф.1-8 Владикавказ,
Телефон:8 (926) 265-17-16, Факс:8 (926) 265-17-16, Электронная почта:
Maximum Education Владимир Контакты:
Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 7 (ДЦ «Типография», вход номер 4, 4 этаж, башня), офис 417. Владимир,
Телефон:8 (4922) 600-007, Факс:8 (4922) 600-007, Электронная почта:
Maximum Education Волгоград Контакты:
Адрес: ул. Ткачева, 7 Волгоград,
Телефон:8 (8442) 60-10-97, Факс:8 (8442) 60-10-97, Электронная почта:
Maximum Education Воронеж Контакты:
Адрес: ул. Карла Маркса 70А Воронеж,
Телефон:8 473 300 30 98, Факс:8 473 300 30 98, Электронная почта:
Maximum Education Грозный Контакты:
Адрес: ул. Г. Н. Трошева, д. 7 Грозный,
Телефон:8 (928) 948-20-00, Факс:8 (928) 948-20-00, Электронная почта:
Maximum Education Екатеринбург Контакты:
Адрес: Ул. Чернышевского, д. 16, эт. 2, метро Площадь 1905 года Екатеринбург,
Телефон:8 (343) 288-58-19, Факс:8 (343) 288-58-19, Электронная почта:
Maximum Education Иркутск Контакты:
Адрес: Степана Разина 27, оф. 205 Иркутск,
Телефон:8 (3952) 500-131, Факс:8 (3952) 500-131, Электронная почта:
Maximum Education Калуга Контакты:
Адрес: Бизнес-Центр «Московский», ул.Суворова, 121 Калуга,
Телефон:+7 (484) 220-71-76, Факс:+7 (484) 220-71-76, Электронная почта:
Maximum Education Краснодар Контакты:
Адрес: ул. Кожевенная, д. 56 Краснодар,
Телефон:8 (861) 205-34-45, Факс:8 (861) 205-34-45, Электронная почта:
Maximum Education Красноярск Контакты:
Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 33, оф. 302 Красноярск,
Телефон:8 (391) 269-90-33, Факс:8 (391) 269-90-33, Электронная почта:
Maximum Education Махачкала Контакты:
Адрес: ул. Леваневского 3, 3й этаж. Махачкала,
Телефон:+7 (928) 599-63-33, Факс:+7 (928) 599-63-33, Электронная почта:
Maximum Education Мурманск Контакты:
Адрес: ул. Полярные Зори, дом 1, этаж 4 Мурманск,
Телефон:78-77-14, Факс:78-77-14, Электронная почта:
Maximum Education Мытищи Контакты:
Адрес: Олимпийский пр-кт, вл.13, стр.1. БЦ "Фрегат". Мытищи,
Телефон:8 (499) 322-47-27, Факс:8 (499) 322-47-27, Электронная почта:
Maximum Education Назрань Контакты:
Адрес: ул. Московская, 33 Назрань,
Телефон:+7 (928) 918-05-65, Факс:+7 (928) 918-05-65, Электронная почта:
Maximum Education Нижний Новгород Контакты:
Адрес: м.Горьковская, ул. Костина, д. 3, эт. 4 Нижний Новгород,
Телефон:8 (831) 260-12-47, Факс:8 (831) 260-12-47, Электронная почта:
Maximum Education Новосибирск Контакты:
Адрес: м. Площадь Ленина. Ул. Максима Горького 75 Новосибирск,
Телефон:8 (383) 383-26-21, Факс:8 (383) 383-26-21, Электронная почта:
Maximum Education Одинцово Контакты:
Адрес: Можайское шоссе, д. 71 Одинцово,
Телефон:8 (499) 322-44-36, Факс:8 (499) 322-44-36, Электронная почта:
Maximum Education Оренбург Контакты:
Адрес: улица Лесозащитная 18/3, офис 23 Оренбург,
Телефон:8 (3532) 37-01-65, Факс:8 (3532) 37-01-65, Электронная почта:
Maximum Education Пермь Контакты:
Адрес: ул. Советская, 72, 4ый этаж Пермь,
Телефон:8 (342) 207-10-15, Факс:8 (342) 207-10-15, Электронная почта:
Maximum Education Подольск Контакты:
Адрес: Г. Подольск, ул. К.Готвальда, 6В, 2эт, 19 павильон Подольск,
Телефон:8(916) 055-96-65, Факс:8(916) 055-96-65, Электронная почта:
Maximum Education Ростов-на-Дону Контакты:
Адрес: ул. Пушкинская, д. 144 Ростов-на-Дону,
Телефон:8 (863) 320-02-15, Факс:8 (863) 320-02-15, Электронная почта:
Maximum Education Сочи Контакты:
Адрес: ул. Советская, д. 42, 2 этаж, офис 205 Сочи,
Телефон:8 (861) 205-34-45, Факс:8 (861) 205-34-45, Электронная почта:
Maximum Education Сургут Контакты:
Адрес: ул. Маяковского, дом 9/1 Сургут,
Телефон:8 (3462) 550-812, Факс:8 (3462) 550-812, Электронная почта:
Maximum Education Тольятти Контакты:
Адрес: ул. Фрунзе, 8, офис 1010 (10 этаж) Тольятти,
Телефон:8 (927) 768-95-89, Факс:8 (927) 768-95-89, Электронная почта:
Maximum Education Томск Контакты:
Адрес: ул. Проспект Фрунзе, 103, оф. 605 Томск,
Телефон:8 (3822) 908 910, Факс:8 (3822) 908 910, Электронная почта:
Maximum Education Тула Контакты:
Адрес: ул. Софьи Перовской 4, 2 этаж оф. 22,23 Тула,
Телефон:8 (906) 537-97-07, Факс:8 (906) 537-97-07, Электронная почта:
Maximum Education Ульяновск Контакты:
Адрес: ул. Гончарова, 5 Ульяновск,
Телефон:8 (8422) 50-57-50, Факс:8 (8422) 50-57-50, Электронная почта:
Maximum Education Уфа Контакты:
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 23 Уфа,
Телефон:+7(347) 201-01-07, Факс:+7(347) 201-01-07, Электронная почта:
Maximum Education Ярославль Контакты:
Адрес: Октябрьский переулок, дом 3 Ярославль,
Телефон:8 (4852) 208-996, Факс:8 (4852) 208-996, Электронная почта:

кееек

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    Часы работы

    с 11:00 до 20:00

    8 (800) 500-31-98

    Запишитесь на пробное занятие

    Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Мы вам сразу перезвоним и вы сможете уточнить все детали у нашего консультанта

    Что вас ждет на курсе?

    Выучишь всю
    теорию

    Мы будем разбирать все самые сложные темы школьной программы, а также все темы, которые могут встретиться на ОГЭ

    Научишься
    решать все задания

    На занятиях мы будем работать с актуальными заданиями в формате ОГЭ

    Найдешь
    мотивацию учиться

    Наши преподаватели умеют нескучно и на жизненных примерах объяснять скучные темы школьной программы

    Узнаешь
    лайфхаки

    Поделимся с тобой секретными алгоритмами и методами решения заданий ОГЭ

    Перестанешь
    бояться ОГЭ

    Мы проведем для тебя пробные ОГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ты чувствовал себя уверенно

    Определишься
    с профессией

    Бонус к программе - профориентаця, где мы расскажем о выборе направления и профессии

    Учитесь с нами в удобном формате

    Нужна помощь в выборе курса?

    Оставьте номер телефона, и мы перезвоним в течение 24 часов,
    чтобы ответить на все вопросы

    Вы

    ее

    ее

    Результаты наших учеников в 2019 году

    Посмотри, что происходило в чатах групп в день публикации результатов ЕГЭ

    О MAXIMUM

    Инновационные технологии в онлайн-обучении

    • 7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
    • 30 учебных центров в России
    • 50 образовательных программ
    • 900 сертифицированных преподавателей
    • 175 000+ учеников по всей России

    Образовательная лицензия

    В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для ученика формате:
    В классе или онлайн, мини-группе или один на один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает лайфхаки и оптимальные методы

    Мобильное приложение MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021

    Все внутри телефона: подготовка к экзаменам, контрольным и урокам

    • 5-11 класс
    • 10 предметов
    • Короткие видео
    • Удобный формат
    • Тренажеры и тесты
    • Наглядный прогресс
    • Поддержка преподавателя

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        Россия

        Беларусь

      Казахстан

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      2. Поможет подобрать курс и формат занятий
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      Часы работы

      с 11:00 до 20:00

      8 (800) 500-31-98