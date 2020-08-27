Курсы ОГЭ по физике

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

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80+

баллов по физике ученики MAXIMUM получают в 2 раза чаще, чем в среднем по России

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  • Главная проблема сильных учеников — это «формула не из кодификатора». Если ученик использовал верную, но не представленную в кодификаторе ОГЭ формулу, за задание поставят ноль даже при наличии верного ответа.
  • Во второй части большую роль играет оформление решения ответа — важно, чтобы он соответствовал критериям.