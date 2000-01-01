Профориентационные программы

Для учеников 5-11 классов

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7 – 11 классы

Курс
"Cистема выбор"

Программа с личным наставником об осознанном выборе профессии, мотивации и самоопределении

«Я хочу понять себя и свои ценности, научиться делать осознанный выбор и спроектировать своё будущее.»

7 – 11 классы

Бесплатная
консультация

Пройдите профтест,
выберите вуз, направление
и профильные предметы

«Я могу сделать выбор, но хочу понимать, из чего выбираю, куда идти учиться и что для этого нужно..»

Выбирайте профессию
осознанно!

Тест не поможет?

Профориентация – это самостоятельный и осознанный выбор, а не готовое решение из профтеста или от психолога.

Зачем это нужно?

Образование во многом определяет карьерный путь, а для поступления в вуз нужна конкретная цель, а не стечения обстоятельств.

Когда начинать?

Сейчас – лучшее время для профориентации, потому что вы уже ищете ответы и понимаете их важность для дальнейших решений.