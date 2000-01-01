Профориентационные программы
Для учеников 5-11 классов
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7 – 11 классы
Курс
"Cистема выбор"
Программа с личным наставником об осознанном выборе профессии, мотивации и самоопределении
«Я хочу понять себя и свои ценности, научиться делать осознанный выбор и спроектировать своё будущее.»
7 – 11 классы
Бесплатная
консультация
Пройдите профтест,
выберите вуз, направление
и профильные предметы
«Я могу сделать выбор, но хочу понимать, из чего выбираю, куда идти учиться и что для этого нужно..»
Выбирайте профессию
осознанно!
Тест не поможет?
Профориентация – это самостоятельный и осознанный выбор, а не готовое решение из профтеста или от психолога.
Зачем это нужно?
Образование во многом определяет карьерный путь, а для поступления в вуз нужна конкретная цель, а не стечения обстоятельств.
Когда начинать?
Сейчас – лучшее время для профориентации, потому что вы уже ищете ответы и понимаете их важность для дальнейших решений.