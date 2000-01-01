Знают психологию подростков
умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям
Для учеников 7 класса
Поможем ребенку выявить свои склонности,
способности и понять свои интересы
Определение интересов и способностей ребёнка в игровом формате
Знакомство с критериями выбора профессии
Обзор мира профессий
умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям
знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогическая психология
Вуз:МГППУ
Специальность:клиническая психология
Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина
Специальность:педагогика
Вуз:РУДН
Специальность:основы психологического консультирования
Вуз:СПбГУ
Специальность:история
Вуз:МПГУ
Специальность:психология
Вуз:СПбГУ
Специальность:социология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:анализ данных в психологии
Вуз:МГУ
Специальность:философия
Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина
Специальность:социальная психология
Вуз:МГППУ
Специальность:консультативная психология
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