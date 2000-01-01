Программа
«Профстарт»

Для учеников 7 класса

Поможем ребенку выявить свои склонности,
способности и понять свои интересы

Программа курса

Определение интересов и способностей ребёнка в игровом формате

Знакомство с критериями выбора профессии

Обзор мира профессий

Наставники программы

Знают психологию подростков

умеют находить с ними общий язык и вдохновляют двигаться к целям

Разбираются
в современных
тенденциях рынка,

знают систему образования
России и реальные перспективы
устроится

Арина Залогина

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогическая психология

Михаил Истомин

Вуз:МГППУ

Специальность:клиническая психология

Алина Косова

Вуз:МПГУ им. В.И. Ленина

Специальность:педагогика

Мария Шеина

Вуз:РУДН

Специальность:основы психологического консультирования

Артём Мушта

Вуз:СПбГУ

Специальность:история

Марина Калинина

Вуз:МПГУ

Специальность:психология

Мария Фролова

Вуз:СПбГУ

Специальность:социология

Наталия Скворцова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

Наталья Смелова

Вуз:МГППУ

Специальность:анализ данных в психологии

Ксения Тонконогова

Вуз:МГУ

Специальность:философия

Полина Грязнова

Вуз:РГУ имени А. Н. Косыгина

Специальность:социальная психология

Алевтина Запевалова

Вуз:МГППУ

Специальность:консультативная психология

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1 990 ₽

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