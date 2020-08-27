Цель курса – отработать все базовые знания по математике за 7 класс и показать, что изучение математики может быть не только простым, но и интересным. В результате ученики получают все необходимые навыки для ВПР и ОГЭ.

В блоке «Алгебра» начинаем с простейших вычислений и восполняем пробелы за 5-6 классы, затем переходим к числам, уравнениям, более сложным выражениям и неравенствам, а также работаем с текстовыми задачами, которые вызывают наибольшие трудности в 1-й части ОГЭ.

В блоке «Геометрия» изучаем всю теорию за 7 класс и отрабатываем ее на практике, в т.ч. в формате типичных заданий ОГЭ. На уроках ученики развивают пространственное мышление, необходимое для решения задач по геометрии.