Профориентационный
курс в подарок
на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Курсы по программе 7 класса
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Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.
Мы поощряем успехи и не ставим оценки, поэтому ученики не боятся ошибаться и чувствуют уверенность в своих способностях.
Вам не придётся тратить время на совместное решение ДЗ, потому что преподаватель проверит понимание и проконтролирует каждого ученика.
*Время московское
*Обязательно присутствие родителя
Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями
Ответы на вопросы учеников во время урока
Вовлечение учеников и проверка понимания
Структурированное динамическое объяснение
Теория и практика от простого к сложному
1. Диагностика знаний
Преподаватель определяет проблемные темы у каждого ученика и помогает поставить цель на курсе.
2. Темы от простых к сложным
Ученики закрывают пробелы в темах прошлых лет, проходят и опережают программу своего класса.
3. Контроль успехов
После каждой темы ученики пишут контрольные и сдают 2 больших зачёта в середине и конце курса.
4. Индивидуальный подход
После контрольных каждый ученик лично с преподавателем разбирает прогресс и сложные темы.
Будьте спокойны за результаты своего ребенка.
Система MAXIMUM абсолютно прозрачна для родителей наших учеников.
Характеристика успеваемости
Получайте статус об успехах ребенка напрямую от преподавателя
Онлайн-кабинет родителя
Отслеживайте посещаемость и выполнение домашнего задания
Цель курса – отработать все базовые знания по математике за 7 класс и показать, что изучение математики может быть не только простым, но и интересным. В результате ученики получают все необходимые навыки для ВПР и ОГЭ.
В блоке «Алгебра» начинаем с простейших вычислений и восполняем пробелы за 5-6 классы, затем переходим к числам, уравнениям, более сложным выражениям и неравенствам, а также работаем с текстовыми задачами, которые вызывают наибольшие трудности в 1-й части ОГЭ.
В блоке «Геометрия» изучаем всю теорию за 7 класс и отрабатываем ее на практике, в т.ч. в формате типичных заданий ОГЭ. На уроках ученики развивают пространственное мышление, необходимое для решения задач по геометрии.
Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать