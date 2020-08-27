Улучшите оценки по математике, физике и русскому

Курсы по программе 7 класса

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Что ваш ребенок получает на курсе

Повышение успеваемости

Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.

Мотивация учиться

Мы поощряем успехи и не ставим оценки, поэтому ученики не боятся ошибаться и чувствуют уверенность в своих способностях.

ДЗ без вашей помощи

Вам не придётся тратить время на совместное решение ДЗ, потому что преподаватель проверит понимание и проконтролирует каждого ученика.

Профориентационный
курс в подарок

на консультациях до 16:00*
с 1 по 15 апреля

*Время московское

*Обязательно присутствие родителя

Учитесь с нами в удобном формате

Учитесь у лучших

Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями

Подсекин Григорий

  • Предмет: Информатика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 97
  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», факультет компьютерных технологий и информатики
  • «Не только готовлю к информатике, но и помогаю её полюбить»

Неверова Полина

  • Предмет: Литература
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Моя задача не только передать ценные знания, но и пробудить любовь к прекрасному, открыть мир сокровищницу золотой русской литературы»

Медына Алёна

  • Предмет: Русский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 96
  • Вуз: МГУ, филология
  • «Лучшая мотивация — это ты твои мечты! Поверь в них, а я помогу тебе их достичь!»

Арестова Ксения

  • Предмет: Биология
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 92
  • Вуз: УрФУ, биология
  • ««Биология позволяет разобраться в окружающем мире, а если разбираешься в мире, то разбираешься и в себе» »

Конев Данил

  • Предмет: История
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Большевики, придя к власти, подняли уровень грамотности по стране с 35% до 90%. Повторим?»

Москалёва Ирина

  • Предмет: Химия
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 86
  • Вуз: ПСПбГМУ им. Павлова, лечебное дело
  • «Чуткое отношение к каждому ученику залог его отличной подготовки»

Сарычева Дарья

  • Предмет: Английский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 94
  • Вуз: МПГУ, преподавание русского и английского языков
  • «Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире?»

Мушта Артём

  • Предмет: Обществознание
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: СПбГУ, история
  • «Преподавание - это возможность обучиться чему-то дважды»

Козюкова Ксения

  • Предмет: Математика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 85
  • Вуз: РЭУ им. Г. В. Плеханова, менеджмент
  • «Позитивный настрой позволяет изучать сложные вещи быстрее и проще!»

Суслов Владислав

  • Предмет: Математика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90
  • Вуз: МГТУ им. Н.Э.Баумана, машиностроительные технологии
  • «Заряжаю на уроках дофамином, ведь личный успех — лучшая мотивация»

Тихонова Ксения

  • Предмет: Русский язык
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, журналистика
  • «На уроках я влюбляю в предмет. Секрет успеха в том, что моим ученикам нравится русский язык.»

Уткузов Тимур

  • Предмет: Физика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98
  • Вуз: МГУ, физика
  • «Делай то, что тебе нравится и не смотри на других! Ты сам строишь свою жизнь!»

И ещё 1000 успешных
преподавателей

Гарантия результата

  • Наши ученики на 100% осваивают программу своего класса
  • Курс пройден, но остались непонятые темы?
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Как проходят наши онлайн-уроки

Ответы на вопросы учеников во время урока

Вовлечение учеников и проверка понимания

Структурированное динамическое объяснение

Теория и практика от простого к сложному

Как проходит обучение

1. Диагностика знаний

Преподаватель определяет проблемные темы у каждого ученика и помогает поставить цель на курсе.

2. Темы от простых к сложным

Ученики закрывают пробелы в темах прошлых лет, проходят и опережают программу своего класса.

3. Контроль успехов

После каждой темы ученики пишут контрольные и сдают 2 больших зачёта в середине и конце курса.

4. Индивидуальный подход

После контрольных каждый ученик лично с преподавателем разбирает прогресс и сложные темы.

Контроль прогресса для родителей

Будьте спокойны за результаты своего ребенка.
Система MAXIMUM абсолютно прозрачна для родителей наших учеников.

Характеристика успеваемости

Получайте статус об успехах ребенка напрямую от преподавателя

Онлайн-кабинет родителя

Отслеживайте посещаемость и выполнение домашнего задания

Выберите предмет

Математика Физика Русский язык

Математика

7 класс

Цель курса – отработать все базовые знания по математике за 7 класс и показать, что изучение математики может быть не только простым, но и интересным. В результате ученики получают все необходимые навыки для ВПР и ОГЭ.

В блоке «Алгебра» начинаем с простейших вычислений и восполняем пробелы за 5-6 классы, затем переходим к числам, уравнениям, более сложным выражениям и неравенствам, а также работаем с текстовыми задачами, которые вызывают наибольшие трудности в 1-й части ОГЭ.

В блоке «Геометрия» изучаем всю теорию за 7 класс и отрабатываем ее на практике, в т.ч. в формате типичных заданий ОГЭ. На уроках ученики развивают пространственное мышление, необходимое для решения задач по геометрии.

Записаться на пробный урок

Почему обращаются к нам

Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

175 000

успешных учеников

7 лет

обучаем школьников

3 000

школ-партнёров

20 000

школьных учителей
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по онлайн-методике

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